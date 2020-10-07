وزير الصناعة الأردني: سنحول سياسات التعاون مع مصر لآليات تنفيذ

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، الدكتور طارق الحموري، إن الاجتماع الثلاثي الوزاري بين مصر والأردن والعراق يأتي استكمالا للقمة التي انعقدت في عمان؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأطراف كافة وتحويلها لآليات تنفيذ.

وأضاف الحموري، خلال مداخلة هاتفية لجولة أخبار «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الاجتماع ركز على القطاع الصناعي بقطاعات محددة كالسراميك والدواء والمستحضرات الكيميائية والغزل والنسيج، إضافة إلى إنشاء مشاريع مشتركة على الأرض بين الدول الثلاث؛ عبر القطاع الخاص.

وأشار إلى تحضير قوائم من شركات القطاع الخاص وعقد لقاءات لتشجيع إقامة مشاريع ثلاثية على الأرض في أقرب وقت، قائلًا إن الاجتماع الوزاري سيعقبه اجتماع آخر، لبحث ملفات خاصة بقطاعات مختلفة لمنسقي اللجان المشتركة تشمل؛ استشارة المياه والري والزراعة والتربية والتعليم والكهرباء.

وتابع أن «الهدف النظر إلى مشاريع وإجراءات على الأرض تعزز مجالات التعاون بين الدول الثلاث في المواضيع المختلف»، معربًا عن أمله في إحداث الاجتماعات أثرًا على الأرض، يعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد في الدول الثلاث.

وعقد وزراء الصناعة والتجارة في مصر والأردن والعراق اجتماعا ثلاثيا اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية الإسراع في وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بهدف تحقيق التكامل الاستراتيجي وبصفة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.