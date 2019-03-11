اتحاد المستثمرين: نعمل على زيادة الصادرات إلى إفريقيا خلال الفترة المقبلة

قال المهندس علاء السقطي نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن الاتحاد سيعمل خلال الفترة القادمة على زيادة الصادرات إلى أفريقيا، فضلًا عن المساعدة في تقديم دعم لصغار ومتوسطي المستثمرين؛ لعمل رحلات لهم للترويج للمنتجات المصرية داخل السوق الأفريقية.

وأضاف السقطي -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء- "أنه سيتم أيضا العمل خلال الفترة المقبلة على توحيد رؤى المستثمرين في المطالب والمعوقات المختلفة لتوجيها للحكومة باعتبارها الجهة التنفيذية، الأمر الذي يساهم في الإسراع والعمل على تنفيذ المطالب".

وأكد ضرورة عمل جهات بحثية داخل المناطق الصناعية لتطوير المنتج المحلي لكي يضاهي نظيره المستورد الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على زيادة تنافسية وجودة المنتج المحلي.

ولفت السقطي إلى أنه يتم العمل مع وزارة المالية حاليًا على تشجيع الاقتصاد غير الرسمي في الدخول إلى منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال تقديم محفزات اقتصادية له لكي يتم التمكن من رؤية حجم الاقتصاد الفعلي.