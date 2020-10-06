صحف بريطانية تناقش «استقرار لبنان» و«غزارة أهداف البريميير ليغ»

تناولت الصحف البريطانية العديد من القضايا منها الوضع اللبناني الصعب، وحماية الأطفال في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا، إضافة إلى زيادة عدد الأهداف مع بداية هذا الموسم من كرة القدم.

100 سنة مأساوية ولكن!

البداية من مقال رأي لرئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن بول سالم في الفايننشال تايمز، بعنوان "قد يكون للبنان الذي يؤلم القلب أيام أفضل".

وقال الكاتب "مع اقتراب القرن الأول في البلاد من نهايته، قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برحلات مكوكية بين باريس وبيروت في محاولة لتجنب الانهيار الكامل".

وأضاف "كانت 100 سنة مأساوية. لا تزال الغيرة الطائفية تسيطر على الأحزاب والسياسة. الاعتماد على التدخل أو النفوذ الأجنبي، الذي ولّد الدولة الجديدة، لا يزال أسلوب عمل قادة لبنان. ولا تزال البلاد ملعبا للصراعات الإقليمية".

لكنه أشار في الوقت عينه إلى أن للبنان "تاريخ بديل أيضا. على مدى القرن الماضي، عاشت مجتمعات مختلفة وحكمت معا، وازدهر مجتمع تعددي في منطقة يهيمن عليها الاستبداد والقمع، واكتسبت الهويات المدنية والقومية زخما. برزت بيروت كعاصمة ثقافية للعالم العربي".

"في الواقع، تمثل احتجاجات أكتوبر/ تشرين أول 2019 هذا لبنان الآخر: حركة عفوية جلبت الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بإسقاط الأوليغاركية الحاكمة وإنهاء الحكومة الطائفية الفاسدة".

وأردف "لا تهتم الأوليغاركية كثيرا بصرخات شعبها. حتى قبل انفجار أغسطس/ آب، انهارت العملة الوطنية، وتم القضاء على مدخرات الناس، وارتفعت البطالة والفقر بشكل كبير".

ورأى الكاتب أن لبنان بحاجة إلى تغيير عميق "وشكل جديد من السياسة، حيث يتولى المواطنون مسؤولية مصيرهم ويختارون قادتهم بدلا من اتباعهم في قطعان طائفية. إنه بحاجة إلى دولة مدنية وكفاءة تحكم بشفافية ووفق سيادة القانون. ودولة تصر على السيادة الكاملة على أراضيها".

إلا أنه لفت إلى أنه "من غير المرجح أن يحصل لبنان على ذلك. فقد بدأت مبادرة ماكرون بآمال كبيرة في إقناع الأوليغاركية بالتنحي جانبا، مؤقتا على الأقل، والسماح لحكومة طارئة من مستقلين قادرين على القيام بالإصلاحات العاجلة اللازمة لوقف الانهيار الاقتصادي وبدء الانتعاش. لكن المبادرة تعثرت منذ البداية، وانهارت في 26 سبتمبر/أيلول بسبب فشل الأحزاب في الاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية".

وخلص الكاتب إلى أن "المجتمع الدولي معني بحق بشأن لبنان. استقراره هو مفتاح استقرار الشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط. يكمن التحدي في كيفية تقديم مساعدة عاجلة لدولة يصر شاغلوها على قيادتها إلى الهاوية؛ كيفية الضغط من أجل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية؛ وكيفية تشجيع عملية سياسية مفتوحة حيث يمكن للقوى المحلية للتغيير أن تنمو. ومن المرجح أن تنتظر المحاولة الجادة التالية لتشكيل الحكومة نتائج الانتخابات الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني".

وضع قانوني

وننتقل إلى مقال رأي في الاندبندنت أونلاين للكاتبين اللورد آلف دوبس وتيم لوتون بعنوان "من المهم أن نحمي أطفال الاتحاد الأوروبي في الرعاية من مستقبل غامض ناتج عن خروج بريطانيا".

وقال الكاتبان "عندما قررت بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي، قررت أيضا تخصيص وقت استدعاء لحرية التنقل. هذا يعني أن كل مواطن أوروبي، بما في ذلك الأطفال، الذين يرغبون في الاستمرار في العيش والعمل في بريطانيا، عليهم التقدم بطلب للحصول على وضع قانوني من خلال مخطط تسوية الاتحاد الأوروبي".

وأضافا "أكثر من 3.7 مليون فعلوا ذلك بالفعل. سيعتمد معظم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما على والديهم في تقديم الطلبات، ولكن بالنسبة للأطفال الذين هم تحت الرعاية، تقع هذه الوظيفة الآن على عاتق الأخصائي الاجتماعي".

وأردفا "هذا بلا شك طلب إضافي ضخم للأخصائيين الاجتماعيين المنهكين بالفعل في جميع أنحاء البلاد. وهذا يترك مجموعة ضعيفة من الأطفال معرضة لخطر مستقبل غير موثق ومليء بمزيد من عدم اليقين".

وأوضحا "لهذا السبب قدمنا تعديلات على مشروع قانون الهجرة والتنسيق للضمان الاجتماعي (انسحاب الاتحاد الأوروبي) في مجلس العموم، والآن في مجلس اللوردات، والتي تركز على هؤلاء الأطفال والشباب المعرضين للخطر بشكل فريد .. تسعى التعديلات إلى تسريع مسارها من خلال مخطط التسوية في الاتحاد الأوروبي من أجل منحهم وضعا مستقرا، وبالنسبة لأولئك المؤهلين للحصول على الجنسية، يجب على السلطات المحلية العمل على تأمين ذلك لهم كأولوية. لن يمنع مثل هذا التعديل الأطفال من الحصول على الجنسية ولكنه يوفر ضمانة إذا وحيثما لا تستطيع السلطة المحلية دعم طفل لتأمين الجنسية قبل الموعد النهائي".

وخلص الكاتبان "بدون وضع الهجرة القانوني، يُترك الأطفال في مواجهة جميع المشكلات التي تأتي مع ذلك. سيواجهون صعوبة في الوصول إلى التعليم والعثور على عمل والمطالبة بالمزايا والرعاية الصحية وقد يتعرضون لخطر الترحيل".

فرملة

ونختم مع مقال رياضي في الغارديان لجوناثان ليو بعنوان "موسم سخيف: متى سيستقر مهرجان أهداف كرة القدم قليلا؟".

وقال الكاتب "قرأت الصفحة الخلفية لإحدى الصحف صباح الإثنين، يوم أصبحت كرة القدم مجنونة، والتي شعرت بتجاوز تافه على خلفية مجموعة من النتائج الغريبة في دوري واحد في بلد واحد. ومع ذلك، مع انتهاء الموسم بنسبة 10٪، وسجل 144 هدفا في 38 مباراة، يجدر طرح بعض الأسئلة. ما الذي يدفع هذا؟ هل سيستقر كل شيء في وقت ما؟ و- وبنفس الأهمية- ما الذي يعنيه كل هذا بالنسبة لرياضة سعت دائما إلى السير على حبل مشدود بين الموثوق به والرائع، الأصيل والخيالي؟".

وأضاف "إذا أتيت للحصول على إجابات نهائية، فأنت في المكان الخطأ. يلعب ليفربول مع فرملة اليد منذ مطلع العام تقريبا، ويمكن القول أنه تأخر في ارتداء حذاء. تم التنبؤ بانهيار مانشستر يونايتد في وقت مبكر، وهو فريق غير فعال بشكل متسلسل تمكن بطريقة ما من الظهور بمظهر مرعب ومتضخم بشكل مرعب في آن واحد. ليستر، على الرغم من ازدهاره المدمر ضد مانشستر سيتي، بدا إلى حد كبير وكأنه ضعيف منذ بداية الشوط الثاني: فريق لا يزال يبحث عن التوازن. قد تكون طريقة ومواءمة هذه النتائج مروعة حقًا. لكنهم لم يكونوا عشوائيين تماما".

وأردف الكاتب "المغالطة الثانية هي أنه تم اكتشاف هذه الأندية بطريقة ما، وتم الكشف عنها على أنها عمليات احتيال، وأن أي امتياز سابق ربما يكون قد أظهره كان وهميا تماما. في أعماقنا، نعرف هذا. لم يكن فيرجيل فان دايك دائما هو المدافع المتهور الذي ظهر ليلة الأحد، حيث أهانه جاك غريليش، وهو يندفع بشكل أخرق إلى روس باركلي مثل رجل يحمل قيدا في يديه، في محاولة لمنع تغييره من التدحرج تحت آلة الاختبار. لقد رأينا فان دايك يتصرف بشكل جيد. لقد رأينا تياغو سيلفا وهو جيد. ورأينا إيدرسون يتصرف بشكل جيد. لم تكن خدعة الضوء. لم يكن الأمر كذلك دائما".

وأنهى الكاتب "من نواح كثيرة، كان هذا أساس انتصار كرة القدم النهائي: نظرية الحالة المستقرة، وقدرتها على إنتاج نكهة المنتج نقسها بشكل أساسي مهما كان العصر، ومهما كان المكان، ومهما كانت الظروف. ربما كان هذا هو الوضع الشاذ، وليس هذا السيرك من اللاعبين المذهولين، المنهكين، غريبي الأطوار، الذين تم إجبارهم على خوض ضغوط لا هوادة فيها لمدة 13 شهرًا ويتوقعون اللعب لمدة 90 دقيقة. هل اعتقدنا حقًا أن الأهداف ستستمر في الحدوث بمعدل يتراوح بين 2.6 و 2.8 لكل مباراة إلى الأبد؟".