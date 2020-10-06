 إعفاء وزير الثقافة التونسي من منصبه بعد شهر واحد من أداء اليمين - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 12:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

إعفاء وزير الثقافة التونسي من منصبه بعد شهر واحد من أداء اليمين

وكالات
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 11:27 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 - 11:27 ص

قرر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إعفاء وزير الشؤون الثقافية وليد الزيدي من منصبه بعد شهر واحد فقط من أدائه اليمين الدستورية.

وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان صدر في وقت متأخر مساء أمس الاثنين إنه تم تكليف وزير السياحة حبيب عمار "بتسيير وزارة الثقافة بالنيابة".

وكان الزيدي، الحاصل على الدكتوراة في الآداب، أول كفيف يصل إلى مقعد وزاري في تونس، وفقا لوكالة رويترز.

وصدر قرار إعفاء الزيدي من منصبه بعد تصريحات أدلى بها اعتبرت مناقضة لتوجهات الحكومة بشأن وقف تنظيم أي مناسبات أو أحداث يحضرها جمهور وذلك في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

كما أبدى الزيدي في التصريحات تضامنه مع "الناس اللي تعيش وتترزق من المسرح" والقطاع الفني مشيرا إلى أن وزارته "ليست وزارة تنفيذ بلاغات (بيانات) حكومة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك