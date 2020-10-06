إعفاء وزير الثقافة التونسي من منصبه بعد شهر واحد من أداء اليمين

قرر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إعفاء وزير الشؤون الثقافية وليد الزيدي من منصبه بعد شهر واحد فقط من أدائه اليمين الدستورية.

وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان صدر في وقت متأخر مساء أمس الاثنين إنه تم تكليف وزير السياحة حبيب عمار "بتسيير وزارة الثقافة بالنيابة".

وكان الزيدي، الحاصل على الدكتوراة في الآداب، أول كفيف يصل إلى مقعد وزاري في تونس، وفقا لوكالة رويترز.

وصدر قرار إعفاء الزيدي من منصبه بعد تصريحات أدلى بها اعتبرت مناقضة لتوجهات الحكومة بشأن وقف تنظيم أي مناسبات أو أحداث يحضرها جمهور وذلك في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

كما أبدى الزيدي في التصريحات تضامنه مع "الناس اللي تعيش وتترزق من المسرح" والقطاع الفني مشيرا إلى أن وزارته "ليست وزارة تنفيذ بلاغات (بيانات) حكومة".