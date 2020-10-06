المحكمة الدستورية الإسبانية تقبل استئناف زعيم كتالونيا المخلوع

قبلت المحكمة الدستورية الإسبانية استئناف زعيم كتالونيا الانفصالي، يواكيم تورا، ضد منعه من تولي منصب عام، لكنها رفضت طلبه بالحصول على الحماية القانونية المؤقتة، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسبانية اليوم الثلاثاء.

واضطر "تورا" إلى ترك منصبه يوم الاثنين الماضي، بعد أن رفضت المحكمة العليا الإسبانية استئنافه ضد حكم منعه من تولي منصب عام يعود تاريخه إلى ديسمبر العام الماضي.

وتعود سبب القضية إلى رفض تورا إزالة رمز الاستقلال الكتالوني من مبنى حكومي قبل انتخابات العام الماضي. وأدين بعصيان أمر المحكمة بإزالة الرمز.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإن استئناف تورا لديه فرصة ضئيلة للنجاح أمام المحكمة الدستورية، وتسببت حملة كتالونيا شبه المستقلة من أجل الحصول على الاستقلال في دخول إسبانيا في أكبر أزمة سياسية لها منذ عقود في عام 2017.

وتم تعليق الحكم الذاتي للمنطقة لمدة سبعة أشهر تقريبا بعد محاولة فاشلة للانفصال.