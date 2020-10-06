مادورو يحقق انتصارا أوليا على جوايدو في معركة الحصول على ذهب فنزويلا

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حققت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو انتصارا أوليا في معركة للسيطرة على الذهب المودع في بنك إنجلترا اليوم الاثنين، عندما ألغت محكمة استئناف حكما سابقاً صدر لصالح زعيم المعارضة خوان جوايدو.

وشككت محكمة الاستئناف فى موقف محكمة أدنى درجة بأن بريطانيا اعترفت بشكل لا لبس فيه بجوايدو كرئيس مؤقت لدولة فنزويلا . ودعت لندن إلى توضيح موقفها وقالت إنه يجب إعادة النظر فى المعركة القانونية .

وتدعم عشرات الدول جوايدو، لكنه لم يتمكن من الإطاحة بمادورو المدعوم من الجيش، والذي شهدت البلاد في عهده انهياراً اقتصادياً واضطرابات سياسية.

وفي أوائل تموز/يوليو الماضي، منعت المحكمة العليا مادورو من الحصول على الذهب المقدر قيمته بمليار دولار.