إعلان حالة الطوارئ الصحية في غرب دارفور بسبب حمى الشيكونغونيا

أعلن محمد عبد الله الدومة والي غرب دارفور (غرب السودان)، فرض حالة الطوارئ الصحية في الولاية، لمواجهة وباء الشيكونغونيا، لافتا إلى أن "الوضع مقلق".

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن سلطات وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية في الولاية أعلنت عن وجود 41 حالة إصابة مؤكدة بحمى الشيكونغونيا من جملة 52 حالة اشتباه، اخذت منها عينات، وتم تحليلها في المعمل المركزي بالخرطوم، مؤكدة أن الوضع خارج عن السيطرة لقلة وندرة الأدوية والإمدادات الطبية والمستشفيات.

وأوضح والي غرب دارفور، أن لجنة الطوارئ الصحية، التي تم تشكيلها، ضمت مختلف الجهات، وستسخر لها كافة امكانيات الولاية للحد من انتشار المرض، وهو مرض فيروسي ينتقل إلى البشر من خلال لدغات البعوض، الحامل له.

وأكد ضرورة التزام المواطن بالارشادات الصحية، وأهمية دور الشباب والمرأة في رفع الوعي ومحاربة نواقل الأمراض.