إكسترا نيوز تبدأ الانطلاقة الجديدة بإذاعة بيان العبور

انطلقت في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم الثلاثاء، قناة «إكسترا نيوز» في ثوبها الجديد، بعد قيام المتحدة للخدمات الإعلامية بتطويرها.

وبدأت «إكسترا نيوز»، الانطلاقة الجديدة بإذاعة بيان العبور الشهير بحرب أكتوبر، وذلك بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر.

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إعادة إطلاق قناة إكسترا نيوز الإخبارية في ثوب جديد بعد تطويرها، بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 47 لنصر أكتوبر المجيد.

وقال المهندس حسام صالح المتحدث باسم "المتحدة"، إن مجلس الإدارة برئاسة تامر مرسي قرر تطوير القناة والاهتمام بالمحتوى الإخباري، وسرعة تناول الموضوعات وهو الأمر الذي اقتضى تطوير في الأجهزة ونقاء الصورة وكذلك تطوير ستديوهات القناة وغرفة الأخبار لتخرج في شكل جديد يليق بالقناة الإخبارية المميزة لدى المشاهد المصري.

وتولي مجموعة من أبناء اكسترا نيوز التطوير مع زملائهم في قنوات المتحدة تحت إشراف ألبرت شفيق المشرف على المحتوى الإخباري، ومحمد حلمي مدير قناة اكسترا نيوز.