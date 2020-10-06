قال الفنان أحمد فهمي، إنه أجرى التجربة السريرية على لقاح كورونا أمس، معقبًا: «لا أنتظر الشكر، هذا واجبي كفنان».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الإثنين، أن الفنان يجب أن يكون له دور فعال في المجتمع بجانب الأعمال الفنية، خصوصًا في ظل الفترة العصيبة التي تمر بها الدولة.

وتابع: «أثق جدا في الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.. وإذا لم تأت التجربة بأثر إيجابي فإنها لن تأتي بأثر سلبي»، مضيفًا أن التجربة لم تستغرق أكثر من 40 دقيقة.

واستطرد: «الواحد عاوز لما يقابل ربنا يبقى عمل حاجة يتكلم بيها، لكن مش عاوز شكر، وواجب عليا أقف مع الناس»، مؤكدًا أن حالته الصحية جيدة جدًا.