بومبيو في طوكيو لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الياباني

من المقرر أن يعقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، محادثات مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي في طوكيو اليوم الثلاثاء لإعادة التأكيد على العلاقات بين بلديهما وسط جائحة كوفيد – 19.

وفي أول زيارة له إلى اليابان منذ تولي رئيس الوزراء يوشيهدي سوجا منصبه في منتصف أيلول/سبتمبر، من المتوقع أيضا أن يلتقي بومبيو رئيس الوزراء الياباني الجديد.

ومن المقرر أن يعقد بومبيو، الذي وصل إلى طوكيو في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، محادثات في وقت لاحق مع موتيجي ووزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين ووزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار.

ويتوقع أن يعيد وزراء خارجية الدول الأربع التأكيد على مقاومة قوة الصين المتنامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وكتب بومبيو على تويتر قبل وصوله إلى اليابان: "نتطلع إلى مناقشة زيادة التعاون لتعزيز رؤيتنا المشتركة من أجل منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ، التي تتكون من دول مستقلة وقوية ومزدهرة".