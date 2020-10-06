استمرار قوافل حياة كريمة الطبية بقرى الوادى الجديد

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إنه فى إطار فعاليات مبادرتي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" و"100 مليون صحة" تم الكشف الطبى على 900 مواطن خلال أعمال القافلة الطبية المجانية لقرى درب الأربعين بمركز باريس منذ أمس وحتى اليوم، حيث تم توقيع الكشف الطبى وصرف الأدوية بالمجان للمواطنين.



وأوضح فى بيان له اليوم، أن محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد قرر فى وقت سابق إطلاق قوافل طبية مجانية لعدد من قرى مركز باريس جنوب المحافظة وذلك فى الفترة من 5 حتى 9 من أكتوبر الجارى، حيث تم تنظيم قافلة بقرى درب الأربعين وتحديدا فى القرية الثالثة فى الفترة من 5 حتى 6 أكتوبر.



وفى قرية عدن سيتم تنظيم القافلة يوم 8 أكتوبر ، وبعدها سيتم تنظيم القافلة فى قرية بغداد يوم 10 أكتوبر، وتشمل القافلة العديد من التخصصات الطبية المختلفة لتوقيع الكشف على المرضى وتوفير الأدوية وتقديمها بالمجان للمواطنين.