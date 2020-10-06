محمد هنيدي: كنت حغرق فى النيل بسبب «يا انا يا خالتي»

كشف الفنان محمد هنيدي الذكريات التى أدت إلى ارتباطه بنهر النيل، وهي أثناء فترة حياته في «إمبابه» قائلاً: "النيل بعيد عن جماله والهواء العليل لكن مرتبط معايا بذكرياتي في إمبابة زمان أيام مذاكرة الثانوية العامة مع أصحابي وقبل وجود المنشات التي حجبت كثير من النيل كنت بستني المراكب اللي جاية من أسوان وأتكلم مع اللي فيها وأتعرف عليهم".

وأضاف هنيدي في لقاء خاص مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أن النيل يدخل من يتجول فيه ولو بمركب بسيط في حالة انسجام كاشفاً أنه لديه ذكريات رومانسية مرتبطة بالنيل.

وتابع هنيدي قائلاً: "النيل بالنسبة ليا ذكريات كثيرة مع صديقي الراحل علاء ولي الدين وأشرف عبد الباقي في بداية مشوارنا الفني وإحنا بنشق طريقنا كنا لازم يومياً بعد الشغل نيجي على النيل".

وكشف عن ذكريات تتعلق بأحد المراكب في منطقة المعادي في بدايته الفنية، قائلاً: "كان فيه مركب صغيرة في المعادي صاحبها عم أحمد الله يرحمه كنا نروح أنا وعلاء ولي الدين واشرف بعد شغلنا وناخد أكلنا ومعانا فلوسنا ونعد لحد وش الفجر ننبسط هناك وتحول النيل لصاحب لنا ".

وإستطرد قائلاً " النيل بقى صاحب وصديق ورغم كده كنت هغرق فيه أثناء تصوير فيلم "يانا ياخالتي" مع الفنانة دنيا سميرغانم في أحد المشاهد".

وأوضح أنه في هذا المشهد شهد النيل تقلبات جوية جعلته أشبه بالبحر قائلاً "اتحول في المشهد ده بقى زي البحر وكانت مخاطرة العوم في النيل أتقل من البحر، وأنا عويم لحد ما، وبحب العوم لكن المشهد ده حصل فيه موجة وسحب وربنا سترها".