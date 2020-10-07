حملة بايدن تتخذ إجراءات مشددة لحمايته من كورونا

في وقت يستعد فيه لمناظرته الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتخذ حملة المرشح الديمقراطي، جو بايدن إجراءات مشددة لجعله في مأمن من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وعندما رأت جيل بايدن زوجها واقفا قريبا للغاية من الصحفيين خلال تلقيه أسئلتهم، الاثنين، تقدمت وأعادت المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية (77عاما) إلى الوراء.



ويتخذ المحيطون بجو بايدن إجراءات مشددة لحماية الرجل، الذي يصف نفسه بـأنه "سياسي يتفاعل باللمس"، من الجائحة التي وصلت إلى البيت الأبيض، وأصابت الرئيس دونالد ترامب نفسه، وفقا لوكالة رويترز.



وأصاب الفزع حملة بايدن لإعلان إصابة ترامب بكوفيد-19، بعد أيام فقط من مناظرته مع نائب الرئيس السابق وجها لوجه الأسبوع الماضي. لكن الحملة لا تريد إبعاده عن الناخبين بينما تقترب كثيرا انتخابات الثالث من نوفمبر.



وقالت الحملة إن بايدن سيخضع للفحص عدة مرات أسبوعيا، بعد أن كان الفحص مرة واحدة في الأسبوع قبل ذلك.



وبدأ جو بايدن أيضا وضع كمامته خلال الإدلاء بالتصريحات الخاصة بالحملة حتى وهو يتحدث من منصة يقف وراءها وحده.



ويمثل التغييران بروتوكولا جديدا للحملة التي تنظر إلى فيروس كورونا المستجد باعتباره خطرا قائما.



وقبل أسابيع سُئل أحد مساعدي بايدن عن أكبر خطر على الحملة، فقال بحدة "حدث طبي".



ولطالما سخر ترامب من تجنب بايدن للمخاطر التي يمثلها فيروس كورونا، وذلك قبل دخول الرئيس الأمريكي المستشفى، الجمعة، للعلاج من فيروس كورونا. وسخر ترامب من ذلك أيضا خلال المناظرة.



وقال مساعد لبايدن إن تطور الأحداث الذي شمل إصابة ترامب بالمرض أثبت صحة مبدأ (السلامة أولا)، وهو المبدأ الذي أثار أيضا غضب بعض الديمقراطيين الذين عبروا عن قلقهم إزاء حذر بايدن الشديد وعدم سفره كثيرا في إطار الحملة الانتخابية.