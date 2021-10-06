قاض إسرائيلي يؤيد السماح لليهود بالصلاة عند الحرم القدسي

أيد قاض إسرائيلي اليوم الأربعاء السماح لليهود بالصلاة عند الحرم القدسي، وهو قرار يمكن أن يؤدي إلى تفاقم النزاع الديني في المنطقة.



وأعرب قاض في القدس عن دعمه لأن يكون لليهود الحق في أداء صلاة صامتة في جبل الهيكل المتنازع عليه، وهو تل يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة المجاورة.



وتم نظر القضية في محكمة ابتدائية، وهي أدنى محكمة في إسرائيل، ويعد الحكم بمثابة تأييد وليس حكما قضائيا.



إلا أن الخوف يكمن في إمكانية أن يخل قرار القاضي بالتوازن الهش في مكان ينظر إليه على أنه برميل بارود بسبب أهميته لكل من المسلمين واليهود.