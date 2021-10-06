روسيا تقيل مسؤولي سجون بعد تسريب منظمة حقوقية مقاطع فيديو تتضمن تعذيب

أثار نشر مقاطع فيديو تُظهر التعذيب والاعتداء الجنسي على نزلاء سجن من الذكور في مستشفى روسي إدانة وتحقيقا من جانب سلطات البلاد.



ونشر ناشطون روس في مجال حقوق الإنسان المقاطع المسربة، والتي تم تصويرها داخل مستشفى السجن بمدينة ساراتوف الواقعة على بعد 900 كيلومتر جنوب شرق موسكو.



وأقال رئيس نظام السجون الروسي ألكسندر كلاشنيكوف رئيس المستشفى وموظفين آخرين.



كما فتح الإدعاء تحقيقا في عدة قضايا جنائية.



وقال نشطاء إن اللقطات تقدم أدلة مروعة على الأوضاع داخل السجون الروسية، والتي غالبا ما يطلق عليها "الجحيم على الأرض".



وقال فلاديمير أوسيشكين، الناشط الروسي البارز ومؤسس مجموعة جولاجو.نت الحقوقية، إنه إجمالا تم من خلال التسريب الحصول على أكثر من ألف فيديو من نظام السجون.



وتابع إنهم يؤكدون "الطابع المنهجي لتعذيب" السجناء في روسيا.



وأضاف أوسيشكين إنه بالإضافة إلى مقطع الفيديو عن الوضع في ساراتوف، توجد أيضًا تسجيلات مصورة من معسكرات العقاب والسجون في منطقة إيركوتسك السيبيرية ومن فلاديمير، بالقرب من موسكو.



وكتب أوسيشكين على موقع فيسبوك: "مقطع الفيديو يكذب أولئك المنكرين المقيّمين الذين يزيفون أعمال حقوق الإنسان في روسيا ويساعدون قوات الأمن في التستر على الطبيعة الممنهجة للتعذيب في روسيا".



وظهر شريط فيديو من ساراتوف يظهر أربعة رجال يتعرضون لسوء المعاملة في مستشفى لمرضى السل.



ووفقا لموقع جولاجو.نت فإنه خلال الفترة من يناير 2020 ومايو 2021 كانت هناك أيضًا عدة حوادث عنف جنسي ضد السجناء.