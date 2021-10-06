 وزير التعليم الليبي: لقاح كورونا سيكون إجباريا لدخول الجامعات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير التعليم الليبي: لقاح كورونا سيكون إجباريا لدخول الجامعات

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 6 أكتوبر 2021 - 2:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 أكتوبر 2021 - 2:31 م
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الليبي عمران القيب، أن لقاح «كورونا» سيكون إجباريًا لدخول الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التابعة للوزارة خلال الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن النقيب قوله، إن أخذ لقاح "كورونا" سيكون إجباريا خلال الأسبوع المقبل، وأن الوزارة ستصدر قرارًا بأنه لن يدخل الكلية أو الجامعة أو أي مؤسسة تعليم عال كل مَن لا يملك بطاقة تطعيم.

وشدد الوزير على ضرورة إعادة تفعيل النشاط الطلابي في الجامعات الليبية، مؤكدا على رؤساء الجامعات ضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية لخدمة الطلاب والعملية التعليمية.

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