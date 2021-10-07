مفتي فلسطين: قرار منح اليهود حق الصلاة في باحات الأقصى مرفوض كلية

قال مُفتي فلسطين الشيخ محمد حسين، اليوم الأربعاء، إن قرار محكمة إسرائيلية، منح اليهود ما أسمته بـ"الحق المحدود" في أداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى المبارك، "مرفوض كلية".

وشدد مفتي فلسطين، في تصريح صحفي مساء الأربعاء، أن المسجد الأقصى المبارك هو حق خالص للمُسلمين لا يُشاركهم فيه أحد من أتباع الديانات السابقة.

وقال: "ليس من حق محكمة الاحتلال ولا غيرها من محاكم العالم أن تقرر حق صلاة غير المسلمين في المسجد الأقصى الذي هو مكان مخصص للعبادة للمسلمين فقط وبالتالي فأي قرارات تتعلق بأداء أي شعائر دينية أو طقوس دينية لغير المسلمين في المسجد الأقصى هو اعتداء على المسجد المبارك وتدخل في عبادة المسلمين".

وأردف: "حق الصلاة في المسجد الأقصى هو حق إلهي للمسلمين وحدهم وهذا ما نفهمه تمامًا من كل الآيات والأحاديث النبوية التي تشير إلى مكانة المسجد الأقصى وموقع المسجد الأقصى من عقيدة المسلمين".

وتابع: "هذه القرارات مع الأسف الشديد بعيدة كل البعد عن الحقيقة القائمة والتي تقول للعالم أجمع بأن المسجد الأقصى وهو مسجد سماه الله في كتابه العزيز وأنه إذا ما ذكر اسم المسجد شرعًا ودينيًا وعرفًا وموضوعًا لا يمكن أن ينصرف إلا إلى مكان عبادة للمسلمين وبالتالي لا يشاركهم في هذا المسجد أي إنسان آخر من أتباع الديانات السابقة".

وقال مفتي الديار الفلسطينية إن اقتحامات باحات المسجد الأقصى المتزايدة والتي تتم بالقوة، يوميًا أو شبه يوميًا، هي اعتداءات على المسجد الأقصى وعدوان على المسلمين بغض النظر عن أي صيغة أو صبغة تصبغ هذا الاقتحام.