لوفتهانزا تعلن جمع أكثر من 2 مليار يورو من بيع أسهم في البورصة

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران اليوم الأربعاء، أنها جمعت 162ر2 مليار يورو من عملية بيع أسهم كانت قد أعلنت عنها في التاسع عشر من الشهر الماضي بغرض زيادة رأسمالها.

وبحسب تصريحات سابقة للشركة، فإن من المنتظر أن تستخدم لوفتهانزا هذه الأموال في رد المساعدات التي كانت حصلت عليها من الدولة الألمانية لإنقاذ الشركة من تداعيات أزمة كورونا، وإخراج الدولة من امتلاك أسهم في الشركة.

يذكر أن الدولة الألمانية لا تزال تمتلك عبر صندوق الاستقرار الاقتصادي بعد زيادة رأسمال الشركة حصة بنسبة 09ر14% في لوفتهانزا.

وأكد الصندوق في بيان أن لوفتهانزا تعزز من خلال زيادة رأس المال قاعدة حقوق الملكية وستستفيد من زيادة رأس المال في سداد جزء من المساهمات الصامتة لصندوق الاستقرار.

وأضاف البيان أن "مشاركة الصندوق في زيادة رأس المال تهدف إلى الإنهاء السريع لتدابير الاستقرار الحكومية".

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا والنمسا وسويسرا وبلجيكا كانت قدمت مساعدات مالية بمليارات اليورو إلى لوفتهانزا بعد انهيار المجموعة بسبب أزمة كورونا، وبلغ إجمالي المساعدات التي تعهدت هذه الدول بتقديمها تسعة مليارات يورو وقدمت ألمانيا، موطن لوفتهانزا، الجزء الأكبر من هذه المساعدات، وقدمت الدول الأخرى قروضا لتعزيز موقف شركات سويس اير والخطوط الجوية النمساوية وبروكسل للطيران التابعة لمجموعة لوفتهانزا.

واستحوذت الدولة الألمانية عبر صندوق الاستقرار الاقتصادي على حصة بنسبة 20% في لوفتهانزا لتصير من مالكي الأسهم في الشركة.

كان الصندوق قد خفض من حصته في الأسهم وباع جزءا منها في البورصة.

وكانت لوفتهانزا أوضحت ،وقت الإعلان عن خطوة زيادة رأسمالها، أن الصندوق لا يزال يملك نحو 16% من رأس المال الأساسي للمجموعة.