 مستشار الأمن القومي بالعراق: وجود المراقبين الدوليين يؤكد اهتمام العالم بالانتخابات العراقية - بوابة الشروق
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مستشار الأمن القومي بالعراق: وجود المراقبين الدوليين يؤكد اهتمام العالم بالانتخابات العراقية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 6 أكتوبر 2021 - 9:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 أكتوبر 2021 - 9:41 م

أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، أن وجود المراقبين الدوليين في العراق يعطي ضمانة للجميع، ويؤكد اهتمام العالم بالانتخابات العراقية، مشيرا إلى أن حكومة بلاده تعمل على أن تكون مراكز الاقتراع آمنة ومهيأة لاستحقاق العراقيين في الانتخابات.

ولفت الأعرجي خلال لقائه سفير الاتحاد الأوربي في العراق ڤيليه ڤاريولا، بحضور رئيس البعثة الأوربية الاستشارية كريستوف بيوك، ونائبه أگنه گليفيسكاتي، إلى أن العراق يسعى لعلاقات متوازنة مع السعودية وإيران.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان له أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أنه فيما يخص ملف النازحين، طالب الأعرجي الاتحاد الأوربي بالمزيد من المساعدة لإنهاء هذا الملف الإنساني، وعودة جميع النازحين الى مدنهم بشكل آمن، موضحا أنه على المجتمع الدولي أيضا، النظر إلى الملف السوري، لإنهاء معاناة السوريين وعودة العلاقات الطبيعية هناك.

ومن جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي استمرار دعم العراق، ليكون جسرا للتواصل في المنطقة، مشيرا إلى وجود 80 راصدا أوروبيا في العراق، كشبكة رصد للعملية الانتخابية.


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