وزير الصحة اللبناني: انفراجة قريبة لحل مشكلة عدم توفر أدوية السرطان

أعلن وزير الصحة اللبناني، الدكتور فيراس الأبيض، عن انفراجه قريبة لحل مشكلة عدم توفر الكثير من أدوية السرطان والأمراض المستعصية في لبنان.

وأكد الأبيض، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن عدم توفر هذه الأدوية ناتج عن أسباب متعددة، أهمها عدم وجود ما يكفي من أموال بالدعم لاستيراد الكميات المطلوبة، موضحا أنه تم التوصل خلال الأسبوعين الماضيين إلى انفراجه بعد اجتماعات مكثفة مع الأطراف المعنية.

وأوضح أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة تحويل المبالغ المطلوبة من مصرف لبنان المركزي إلى شركات الأدوية في الخارج، وستبدأ دفعات من أدوية علاج السرطان بالوصول إلى لبنان قريبا.

وأضاف وزير الصحة اللبناني أن هذا جزء من الحل، ويبقى العمل على التأكد من منع تهريب أو تخزين الدواء والتأكد من وصوله إلى من هم بأمس الحاجة إليه.