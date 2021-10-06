إصابة 4 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار بمدرسة أمريكية

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أصيب 4 أشخاص على الأٌقل في حادث إطلاق نار في إحدى المدارس الثانوية بولاية تكساس الأمريكية.
وذكرت شبكة "سي إن إن" في نبأ عاجل لها، أن سلطات مدينة أرلينجتون بولاية تكساس أوضحت أنها تلاحق شخصًا مشتبهًا به.