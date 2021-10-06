 دبلوماسيون: الرئيس الصيني ربما لن يحضر قمة مجموعة العشرين في إيطاليا - بوابة الشروق
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دبلوماسيون: الرئيس الصيني ربما لن يحضر قمة مجموعة العشرين في إيطاليا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 6 أكتوبر 2021 - 8:30 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 أكتوبر 2021 - 8:30 ص

 أبلغ دبلوماسيون صينيون مسؤولي مجموعة العشرين بأن الرئيس شي جين بينج لا يعتزم حاليا حضور قمة مجموعة العشرين في إيطاليا هذا الشهر شخصيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال مبعوثون صينيون في اجتماع تحضيري في فلورنسا الشهر الماضي إن شي قد لا يتمكن من الحضور وأشاروا إلى بروتوكولات مكافحة فيروس كورونا الصينية، التي يمكن أن تشمل الحجر الصحي للمسافرين العائدين، كسبب لعدم اعتزام شي الذهاب إلى روما.

ونقلت بلومبرج عن عدة مصادر لم تسمها قولها إنها على دراية بالأمر، ووفقا للتقرير لم يتم إجراء أي اتصال بشأن حضور شي منذ ذلك الحين، وأن إيطاليا، التي تستضيف قمة مجموعة العشرين، لم تتلق ردا رسميا بعد.

كانت رحلة شي المحتملة إلى إيطاليا موضع تساؤل لفترة طويلة. ولم يغادر الرئيس الصيني بلاده منذ منتصف كانون ثان/يناير 2020. كما أنه لم يستقبل أي ضيوف رسميين لمدة عام ونصف العام.

وإذا لم يذهب شي إلى روما، فهذا يعني أن أول اجتماع شخصي مقرر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يتم.

ولا تزال العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم متوترة.


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