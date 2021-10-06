الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان يعقدان محادثات بشأن الانضمام إلى التكتل

يعقد قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 ودول غرب البلقان الست، التي تأمل في الانضمام إلى الاتحاد، محادثات قمة اليوم الأربعاء من غير المرجح أن تخفف من الإحباط في المنطقة بسبب عدم وضوح آفاق العضوية.

ومن المتوقع أن يؤكد الاتحاد الأوروبي مرة أخرى خطيا لأول مرة التزامه بعملية التوسيع المتوقفة، ولكن لا يمكن التوقع بموعد محدد.

وتود ألبانيا ومقدونيا الشمالية وصربيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومونتينجرو الانضمام إلى التكتل المزدهر، ومن شأن ذلك أن يمنحها إمكانية الوصول إلى السوق الموحدة وحرية التنقل، ولكن لم يتفق على جدول زمني واضح.

ويشدد مشروع بيان مشترك سيتم توقيعه اليوم الأربعاء واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على ضرورة التركيز على تطوير الاتحاد الذي يضم 27 دولة كما هو قائم حاليا وعلى الدول المرشحة لتنفيذ الإصلاحات.