العراق والإمارات توقعان عقدا لبناء خمس محطات كهربائية بالطاقة الشمسية

وقع العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء عقدا لتشييد خمس محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بالاستفادة من الطاقة الشمسية في العراق بطاقة إجمالية تبلغ 2000 ميجا واط.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن مراسم التوقيع جرت اليوم برعاية وحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شملت عقدا لتشييد خمس محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بالاستفادة من الطاقة الشمسية، بين وزارة الكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار عن الجانب العراقي، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل /مصدر/ عن الجانب الإماراتي ضمن المرحلة الأولى التي تشتمل على إنتاج وتوليد 1000 ميجا واط من أصل سعة كلّية تبلغ 2000 ميجا واط.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي كأولى المراحل العملية التي اتخذتها الحكومة للاعتماد على الطاقات البديلة والنظيفة والمتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية، وتلبية احتياج العراق من الطاقة.

وحضر مراسم التوقيع عن الجانب الإماراتي وزير الطاقة والبنى التحتية سهيل بن محمد المزروعي، فيما مثّل الجانب العراقي في التعاقد رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار، ومدير عام دائرة الاستثمارات والعقود في وزارة الكهرباء مها حمودي، ومن الجانب الإماراتي المدير التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل /مصدر/ محمد جميل الرمحي.