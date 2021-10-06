حكام مقاطعات اليابان يطالبون الأحزاب باتخاذ خطوات صارمة في مواجهة كورونا قبل الانتخابات

حثت جمعية حكام المقاطعات الوطنية في اليابان، اليوم الأربعاء، الأحزاب السياسية بالتعهد باتخاذ تدابير أقوى ضد فيروس كورونا قبل انتخابات مجلس النواب نهاية شهر أكتوبر الجاري، داعية إلى إنشاء وكالة للأطفال، وتعزيز الاقتصادات الريفية لإدراجها في منصات حملات الأحزاب.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أنه من المقرر أن تطلب الجمعية رسميًا من الأطراف غدا الخميس، أن تعكس مقترحات الجمعية في تعهداتها الانتخابية، والسعي لجمع الردود من جميع الأطراف بحلول الأربعاء المقبل مع إعلان النتائج في وقت لاحق، موضحة أن حاكم مقاطعة توتوري شينجي هيراي الذي يرأس الكيان قال "نريد أن تنعكس القضايا التي دعت إليها الجمعية في مناقشات كل طرف من الأحزاب السياسية".

وأضافت أن أحدث المقترحات للجمعية تشمل تحليل استجابة البلاد للموجة الخامسة من عدوى فيروس كورونا هذا الصيف مع انتشار سلالة دلتا المتحورة شديدة العدوى، والاستعداد لموجة سادسة محتملة، فضلاً عن تقديم خطة سريعة لإعطاء الناس جرعة ثالثة معززة من اللقاحات المضادة لكورونا، موضحة أنها تشمل أيضًا زيادة الإعانات لدعم الشركات المحلية المتضررة من الوباء بنحو 2 تريليون ين (أي ما يعادل 9ر17 مليار دولار) وتدابير أخرى للمساعدة في إنعاش الاقتصادات المحلية، وتعزيز الاستعداد للكوارث.





