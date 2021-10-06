انطلقت فعاليات مؤتمر الأعمال الياباني الأمريكي الـ 58، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدة قضايا، من بينها سبل تعويض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وما يتعلق بالأمن الاقتصادي وإزالة الكربون.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن نحو 60 من كبار المسئولين التنفيذيين اجتمعوا عبر الإنترنت، حيث أعرب ممثلو الدولتين عن الحاجة إلى التعاون للتعامل مع القضايا المشار إليها آنفَا.

وقال رئيس مجلس الأعمال الياباني الأمريكي والذي يقود الفريق الياباني، نوبويوكي هيرانو، "شاهدنا جميعًا كيف غير (كوفيد-19) بصورة مأساوية طريقة حياتنا وطريقة ممارسة الأعمال التجارية، ما أثار انقسامات اجتماعية"، مضيفًا أنه قد حان الوقت للجميع للاجتماع لتحقيق معافاه قوية من الجائحة ولإقامة إقتصاد وأنظمة اجتماعية أكثر مرونة وشمولية واستدامة.

أما رئيس الفريق الأمريكي المشارك في الاجتماع، دوجلاس بيترسون، فتحدث عن أهمية القطاع الخاص في "التغلب على تحديات سلسلة التوريد وكذلك دعم التحول في مجالي الرقمي والطاقة.

ومن المقرر أن يستمر المؤتمر حتى غد الخميس، على أن يعتمد الأعضاء المشاركة إصدار بيان مشترك فيما يتعلق بهذا الشأن.