 جونز هوبكنز: 235 مليونًا و837 ألفًا و748 حالة حصيلة إصابات كورونا حول العالم - بوابة الشروق
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جونز هوبكنز: 235 مليونًا و837 ألفًا و748 حالة حصيلة إصابات كورونا حول العالم

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 6 أكتوبر 2021 - 8:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 أكتوبر 2021 - 8:56 ص

 ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 235 مليونا و837 ألفا و748 حالة.
وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الأربعاء، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و817 ألفا و369 حالة.
وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 9ر43 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 8ر33 مليون إصابة، لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 4ر21 مليون حالة.

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