شهدت العديد من دول العالم، اليوم الأربعاء، زيادة في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، واحتلت أوكرانيا حتى الآن المرتبة الأولى في الإصابات المسجلة حديثا في القارة الأوروبية، بينما تصدرت الهند إصابات القارة الآسيوية، وكانت روسيا هي الأعلى في معدل إصابات القارّة التي تضم كلًّا من أوروبا وآسيا مع الحاجز الصغير الفاصل بينهما.

ففي أوكرانيا.. سجلت وزارة الصحة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، 12 ألفا و662 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليونين و482 ألفا و518 إصابة، كما تم تسجيل 320 وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 57 ألفا و526 حالة.. وتعافى على مدار أمس، 4630 شخصا، ليبلغ عدد الأشخاص المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليونين و273 ألفا و382 شخصاً.

وفي ألمانيا، سجلت وزارة الصحة 11 ألفا و547 إصابة جديدة بفيروس كورونا و76 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 4 ملايين و271 ألفا و734 حالة، والوفيات إلى 93 ألفا و959 حالة.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أنه تم توزيع حتى الآن 108 ملايين و149 ألفا و361 جرعة من لقاحات مضادة كورونا حيث تلقى 2ر68% من سكان ألمانيا الجرعة الأولى.

وفي بلغاريا، ذكرت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 2866 إصابة جديدة و104 وفيات بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 511 ألفا و660 حالة، والوفيات إلى 41 ألفا و320 حالة.. وفي الوقت نفسه، أوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" الرسمية، أن 2029 مريضاً بكوفيد تماثلوا للشفاء التام خلال الساعات الماضية، في حين يتواجد داخل المستشفيات حتى الآن 5 آلاف و223 مريضاً.

وفي ليتوانيا، سجلت وزارة الصحة 2556 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 341 ألفا و532 حالة، والوفيات إلى 5101 حالة.

​

فيما سجلت وزارة الصحة البولندية - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - 2085 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و914 ألفا و962 حالة، كما تم تسجيل 33 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 75 ألفا و774 حالة، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس مليونين و665 ألفا و251 شخصا.

وفي بيلاروسيا، سجلت وزارة الصحة تسجيل 1991 إصابة جديدة و16 حالة وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 549 ألفا و817 حالة، والوفيات إلى 4228 حالة.. وأفادت وكالة أنباء /بيلتا/ البيلاروسية بأن العدد الإجمالي للمتعافين من المرض ارتفع إلى 526 ألفا و648 حالة.

أما في كرواتيا، سجلت وزارة الصحة 1925 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 411 ألفا و917 حالة، منها 394 ألفا و382 حالة تماثلت للشفاء التام منذ بدء ظهور الجائحة في البلاد.

وأضافت الوزارة، حسبما أفادت على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن كرواتيا سجلت في الوقت نفسه 18 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس التاجي، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 8 آلاف و722 حالة، بينما لا يزال هناك 8 آلاف و73 حالة نشطة بالفيروس حتى الآن في كرواتيا.

وفي بلجيكا، سجلت وزارة الصحة 1730 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة..وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو) - حسبما أفادت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية - أنه يوجد 748 إصابة بكورونا حاليا بالمستشفيات بينهم 210 مرضى في العناية المركزة، ومنذ ظهور الوباء في بلجيكا، توفي 25 ألفا و640 مواطنا حتى الآن.

وسجلت جمهورية التشيك 1108 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية..وذكر راديو "براغ الدولي" - في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء - أنه للمرة الأولى من 18 مايو الماضي التي تتخطى فيها حصيلة الإصابات اليومية الألف حالة، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات بلغ 267 شخصا.

وآسيويا، سجلت وزارة الصحة الهندية 18 ألفا و833 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 33 مليونا و871 ألفا و881 شخصا، مضيفة أن البلاد سجلت أيضا 278 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 449 ألفا و538 شخصا.

فيما سجلت سلطات الصحة في اليابان - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية اليوم الأربعاء - 1126 إصابة جديدة و26 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية الجائحة، إلى مليون و708 آلاف و246 إصابة، وإجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 17 ألفًا و835 حالة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بـ(كوفيد-19) الذين هم في حالة صحية حرجة بلغ 612 إصابة، فيما ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس والذين خرجوا من المستشفيات بعد تمام شفائهم إلى مليون و672 ألفًا و384 شخصًا.

وفي الفلبين، سجلت وزارة الصحة 9868 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و622 ألفا و917 حالة من بينها 112 ألفا و807 حالات نشطة، كما تعافت 133 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و471 ألفا و282 حالة، بينما بلغت حالات الوفاة 38 ألفا و828 حالة.

وفي تايلاند، سجلت وزارة الصحة العامة 9866 إصابة جديدة بفيروس كورونا و102 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى مليون و667 ألفا و97 حالة، والوفيات إلى 17 ألفا و211 حالة.

وذكرت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية أنه تعافى على مدار أمس 10 آلاف و115 حالة، ليرتفع بذلك عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليون و541 ألفا و770 شخصا.

وسجلت وزارة الصحة في منغوليا - وفق ما نشرته على موقع الوزارة الإلكتروني - 2409 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 317 ألفا و10 حالات، كما تم تسجيل 14 حالة وفاة خلال نفس الفترة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 1303 حالات، وبلغ إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بكوفيد-19 أكثر من 293 ألف متعاف منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، منهم 7813 مريضاً تماثلوا للشفاء التام في آخر 24 ساعة.

أما باكستان فسجلت 1212 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و253 ألفا و868 شخصا، وسجلت أيضا 39 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 27 ألفا و986 حالة.

وفي كمبوديا، سجلت وزراة الصحة، 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة خلال الـ24 ساعة

الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 111 ألفا و673 حالة، والوفيات إلى 2431 حالة، كما بلغ إجمالي عدد المتعافين في البلاد 105 آلاف و793 شخصا بعد تسجيل تعافي 443 شخصا.

أما تايوان، ذكرت وزارة الصحة أنها لم تسجل أي حالات إصابة أو وفيات خلال الساعات الماضية بفيروس كورونا وذلك لليوم السابع على التوالي ليستقر عدد الإصابات عند 16 ألفا و267 حالة، والوفيات عند 844 وفاة.

وفي أوراسيا، سجلت روسيا 25 ألفا و133 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 7 ملايين و662 ألفا و560 حالة.. وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد - في بيان - أنه تم تسجيل 929 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 212 ألفا و625 حالة.

وسجلت كازاخستان - في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الرسمية - 1828 إصابة جديدة بكورونا في آخر 24 ساعة، مما يرفع إجمالي الاصابات المؤكدة في البلاد إلى 896 ألفا و162 حالة، كما تم تسجيل 3307 حالات شفاء تام من الفيروس، مما يرفع إجمالي المتعافين من الجائحة في كازاخستان إلى 835 ألفا و805 حالات.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للفيروس في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، ذكرت وزارة الصحة اليوم أن 6 ملايين و756 ألفا و266 شخصا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الثانية من اللقاح، في حين تلقى 7 ملايين و766 ألفا و146 الجرعة الأولى منه فقط.

أما عن أرمينيا، سجلت وزارة الصحة 1155 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع الإجمالي إلى 267 ألفا و363 حالة.. فيما تم تسجيل 21 حالة وفاة ليصل إجمالي حالات الوفاة منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 5 آلاف و440 حالة.

وفي قارة أمريكا الشمالية.. سجلت المكسيك 7 آلاف و862 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و691 ألفا و924 إصابة.. وذكرت وزارة الصحة المكسيكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنه خلال نفس الفترة تم تسجيل 790 وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 279 ألفا و849 حالة، وبلغ إجمالي عدد المتعافين في البلاد 3 ملايين و51 ألفا و93 متعافيا منذ بدء الجائحة.