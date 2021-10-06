رئيس الحكومة اللبنانية: أولوياتنا الحفاظ على الأمن ورد أموال المودعين وتحسين الخدمات

حدد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، عدة ملفات أساسية على رأس أولويات الحكومة الحالية على رأسها الحفاظ على الأمن استنادا إلى الجيش والقوى الأمنية وقوات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وذلك بالإضافة إلى رد أموال المودعين وتحسين الخدمات.

وقال ميقاتي خلال كلمته للوزراء في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إن أولويات الحكومة إصلاح القطاع المصرفي وتنظيم هذا القطاع وخصوصا ودائع المودعين، مشددا على أنه أمر أساسي بالنسبة للحكومة التي تعد ورشة عمل مع الخبراء والمختصين لدراسة كيفية استرداد الودائع.

وشدد على أنه عندما تتضح الصورة في ملف رد ودائع المودعين سوف يطلع مجلس الوزراء على نتيجة هذه الدراسة.

وأكد أن الموضوع الاجتماعي وخصوصا التربية والصحة والشئون الأخرى، يقوم الوزراء المختصون بمعالجة هذه المواضيع بالسرعة المطلوبة، مشددا على أن الخدمات التي تشمل الكهرباء والهاتف والماء والميناء والمطار والنفايات على رأس أولويات الحكومة.

وقال ميقاتي إن كل هذه القضايا ملحة وسوف تنجز الخطط لحلها في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن المواطنين يتجهون بأنظارهم إلى الحكومة والى القرارات التي ستتخذها، واستطرد قائلا: "نحن نعمل بكل ما اوتينا من جهد لمعالجة كل المشكلات، خصوصا الملحة منها ولدينا كامل العزيمة والإرادة للنهوض بالبلد".

وأشار إلى أنه من خلال لقاءاته مع عدد من المسؤولين الأجانب، لمس أن لبنان مهم بالنسبة اليهم، مؤكدا أن مسؤولين أجانب سوف يزورون لبنان خلال الأسبوع المقبل لتأكيد دعمهم للبنان.

وعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته الأولى في السراي الكبير (مقر الحكومة اللبنانية) مساء اليوم برئاسة نجيب ميقاتي بكامل أعضائها باستثناء وزير الطاقة والمياه وليد فياض لوجوده في جولة خارجية.