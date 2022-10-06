الصدر يجمد فصائله المسلحة ويستثني محافظة صلاح الدين

أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، قبل قليل، تجميد كل الفصائل المسلحة، فيما عدا محافظة صلاح الدين، درءا للفتنة.

وقال زعيم التيار الصدريي، أمس الأول، إنه يوافق على الحوار إذا كان علنيا ويستبعد كل المشاركين في العمليات السياسية السابقة، في ظل الأزمة القائمة بين كتلة التيار الصدري وتحالف الإطار التنسيقي.

وأوضح الصدر في بيان نشره أمس الأول، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن أول خطوة للإصلاح التدريجي هي عدم مشاركة الوجوه القديمة وأحزابها وأشخاصها في الحكومة المقبلة.

وأكد أنه يوافق على الحوار إذا كان علنيا ومن أجل إبعاد كل المشاركين في العمليات السياسية والانتخابية السابقة ومحاسبة الفاسدين تحت غطاء قضاء نزيه، على حد تعبير البيان.

وطالب الأمم المتحدة بمساعدة العراق في الإصلاح التدريجي، كما أكد دعوة مجلس الأمن لضبط النفس وعدم اللجوء إلى العنف والسلاح من كل الأطراف.

وتحول خلافات بين التيار الصدري وتحالف الإطار التنسيقي دون تشكيل حكومة عراقية جديدة منذ إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة في العاشر من أكتوبر 2021، مما أدخل البلاد في مأزق سياسي شامل.