مطالبات بإعادة رصف شارع إبراهيم عبد الرازق بحي عين شمس

طالب أهالي عين شمس، بإعادة رصف شارع إبراهيم عبد الرازق، بحي عين شمس شرق القاهرة، وذلك بداية من شارع عين شمس الرئيسي حتى منطقة ألف مسكن بجسر السويس، مناشدين المسؤولين برفع السيارات المتهالكة على جانبي الشارع، وإزالة إشغالات المحال التجارية والكافيهات، وحل مشكلة القمامة المنتشرة بالشارع.

ورصدت "الشروق"، اليوم الخميس، خلال جولتها الميدانية، بحي عين شمس، شرق القاهرة، وقوف السيارات المتهالكة والملاكي على جانبي شارع إبراهيم عبد الرازق، وانتشار نبيشة القمامة حول الصناديق واحتلال أصحاب المحال التجارية والمقاهي الأرصفة، وسير مركبات التوكتوك عكس خط السير، وتكسير رصيف الشارع وتهالكه، ما أدى إلى انتشار المستنقعات والبرك.

وقال صلاح محمد، مواطن بشارع إبراهيم عبد الرازق، إن ظاهرة التكاتك السبب الرئيسي في إتلاف الرصف وهدم بالوعات الصرف الصحي بالشارع، موضحًا أنهم يسيرون عكس الاتجاه المحدد لسير السيارات؛ ما يخلق مشكلات متعددة وقت الصباح.

وأشار محمد لـ"الشروق"، إلى أن الشارع يعاني من انتشار القمامة ووقوف السيارات على جانبيه: "إبراهيم عبدالرازق يتحول لحمام سباحة في فصل الشتاء نتيجة لسقوط الأمطار وتجمعها بالمناطق المتهالكة بالرصيف، مؤكدًا عرقلة الحركة المرورية داخل الشارع نتيجة افتراش أصحاب المحال والمقاهي منتجاتهم على الأرصفة.

ولفت سائق ميكروباص، بموقف الألف مسكن، فضل عدم ذكر اسمه، إلى معاناة سائقي سيارات الأجرة من تكسير الطريق بشارع إبراهيم عبد الرازق وعدم رصفه حتى الآن، موضحًا أن الشارع حيوي ويتردد عليه الكثير من المواطنين بصورة يومية ولا بد من تطويره، ليتماشي مع أعمال التطوير الجارية بكل أحياء العاصمة.

وأكد السائق، لـ"الشروق"، تباطؤ حركة الشارع أثناء توجه المواطنون لأعمالهم فى الصباح وعند عودتهم ظهرًا، موضحًا أن ظاهرة التكاتك تتسبب في شلل الحركة المرورية نتيجة لسيرها المعاكس للسيارات داخل الشارع.

وتابع: "جانبي الشارع تحول إلى جراج للسيارات الملاكى ومركبات الأجرة تعاني من ذلك عند التوقف لاسطحاب أحد المواطنون لنهاية الشارع.

وأردف: "شارع إبراهيم عبدالرازق ذات مساحة واسعة وتسير به أكثر من 3 سيارات جنب بعض، ولكن بسبب السير عكس الاتجاه والسيارات المتوقفه على جانبيه يسيرون سيارتين بجوار بعضهم بصعوبة".



