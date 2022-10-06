إيطاليا تسجل 45 ألفا و223 إصابة جديدة بكورونا و43 وفاة

سجلت إيطاليا، 45 ألفا و223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و43 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد، إلى 22 مليونا و648 ألفا و63، والوفيات إلى 177 ألفا و300.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا، إعطاء 140 مليونا و840 ألفا و600 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.