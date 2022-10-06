قامت اللجنة العليا للإرث والمشاريع القطرية بنفي المنشور المتداول تحت عنوان بـ«قطر ترحب بكم» والمتعلق بممنوعات أقرتها الحكومة القطرية بشأن زوار نهائيات كأس العالم 2022.

وكانت الساعات الماضية شهدت تداول واسع لمنشور يوجه جماهير كأس العالم بالامتناع عن حمل عدة أبرزها شرب الخمور واللبس المبتذل والمثلية والألفاظ الخادشة والعلاقات المحرمة وتصوير الناس دون إذنهم.

وأصدرت اللجنة العليا للإرث والمشاريع بيانا رسميا أكد خلاله عدم صحة المنشور المتداول وأنه ولم يصدر عن أي جهة رسمية داعية الجمهور والزوار لاعتماد المنشورات الرسمية الصادرة عن الجهات المنظمة لمونديال قطر 2022.

وأوضح البيان أن فيفا بصدد إصدار دليل شامل للمشجعين يُوضح جميع المعلومات الخاصة والتوجيات الخاصة بهم وكل ما يتم تداوله حاليًا.

وشدد البيان على أن منظمي كأس العالم كانوا قد أوضحوا من البداية أن قطر ترحب بالجميع للاستمتاع بنسخة استثنائية من المونديال، مشيرًا إلى أن قطر بلد مضياف يتميز بتسامحه وانفتاحه على العالم وأن الفرصة ستتاح للجميع لاختبار ذلك خلال إقامة كأس العالم.