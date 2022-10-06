كندا تسجل 1085 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كندا 1085 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و288 ألفا و593 إصابة، واستقرت الوفيات عند 45 ألفا و486.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 90 مليونا و194 ألفا و73 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.