وكالة الطاقة الدولية: خطر وقوع حادث نووي في زابوريجيا لا يزال قائما

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الدولية رافاييل جروسي، اليوم الخميس، إنه لم يتم بعد تفادي خطر وقوع حادث كارثي في محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية التي تحتلها روسيا.

وقال جروسي خلال زيارة إلى كييف اليوم الخميس: "نحن نستمر في القول ما يجب فعله وهو بشكل أساسي: تجنب وقوع حادث نووي بالمحطة، إذ لا يزال ممكنا بشكل واضح للغاية".

وكان المجمع المترامي الأطراف في جنوب شرق أوكرانيا مسرحا لقتال شرس. وتم إغلاق مفاعله الأخير الذي كان يعمل، في سبتمبرالماضي، لكن خطر وقوع كارثة لا يزال ماثلا، إذ لا يزال يتعين تبريد مواد ذرية لتفادي حدوث انصهار.

ويدعو جروسي إلى إقامة "منطقة آمنية" حول المحطة النووية، وهي الأكبر في أوروبا، ولا يزال يعمل بها عمال أوكرانيون. وقال اليوم الخميس إن المباحثات مع كييف وموسكو مستمرة.

وقال إنه ستتم زيادة أفراد طاقم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالموقع في زابوريجيا، من اثنين إلى أربعة للمساعدة في ضمان سلامة المحطة.

وشدد على أن الوكالة لا تعلق على الأمور العسكرية. غير أنه قال إن ضم أراض محيطة، وتأميم روسيا للمحطة النووية، أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي. وقال إن زابوريجيا، بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محطة نووية أوكرانية.

يشار إلى أن روسيا وأوكرانيا تبادلتا مؤخرا الاتهامات بقصف محطة زابوريجيا، مما أثار مخاوف من تعرض المحطة لأضرار قد تهدد بحدوث كارثة نووية على غرار تلك التي حدثت في انفجار مفاعل تشيرنوبل عام 1986.