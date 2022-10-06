جماعة الحوثي: لا تمديد للهدنة في اليمن إلا بصرف رواتب الموظفين

جددت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الخميس، رفضها لتمديد الهدنة باليمن إلا بصرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وقال رئيس حكومة الحوثيين، عبدالعزيز بن حبتور، في تصريحات نقلتها قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الجماعة، إن "بيان مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن غير مسؤول، وغير مقبول، ويعبر عن وجهة نظر التحالف السعودي الأمريكي (التحالف العربي بقيادة السعودية) ".

وأضاف بن حبتور: "إذا كانت الرواتب ورفع الحصار تطرفا بنظر مجلس الأمن فليسجل العالم كله أننا متطرفون لحقوق شعبنا".

وشدد على أن "استحقاقات شعبنا ومصالحه ليست محل تفاوض، وأن المعادلة اختلفت، ولن تكون هناك هدنة مالم يُسلَّم بحقوق شعبنا" ، مشيرا إلى أن" الموظفين، مدنيون وعسكريون، يخضعون لقانون الخدمة المدنية، ولا توجد لدينا أنظمة تسمح بتجزئة ملف الرواتب".

وشدد أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان، مساء أمس الأربعاء على أن "المطالب المتشددة لجماعة أنصار الله (الحوثيون) في الأيام الأخيرة من المفاوضات أعاقت جهود الأمم المتحدة للتوسط في اتفاق لتمديد الهدنة ، ما قد يؤدي إلى عواقب سلبية"، داعيا أطراف النزاع إلى حل الأمر وإرساء الهدنة.

يشار إلى أن الهدنة في اليمن، انتهت مساء يوم الأحد الماضي، دون إعلان عن تمديدها، وسط مساع دولية وأممية لتمديدها وتوسيعها، تمهيدا لسلام دائم في البلاد التي تشهد حربا منذ أكثر من سبع سنوات.