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بولندا تدرس وضع حد أقصى لسعر الكهرباء

علم بولندا
علم بولندا
د ب أ
نشر في: الخميس 6 أكتوبر 2022 - 9:08 ص | آخر تحديث: الخميس 6 أكتوبر 2022 - 9:08 ص

قال أرتور سوبون نائب وزير المالية البولندي في مقابلة مع قناة تي.في.إن 24 التلفزيونية إن الحكومة تجهز خطة لوضع حد أقصى لأسعار الكهرباء في البلاد في ظل الارتفاعات الصاروخية لأسعار الطاقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سوبون القول إنه من المحتمل الانتهاء من وضع الخطة وإعلانها خلال الأسبوع المقبل، حيث تستهدف تثبيت أسعار الكهرباء عن مستوى معين وفرض ضريبة إضافية على المبيعات التي تتم بأسعار أعلى من الحد الأقصى.

وعلى صعيد آخر قال فالديمار بودا وزير التنمية البولندي أمس إن وضع حد أقصى لسعر الكهرباء يستهدف مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.

وتستهدف الحكومة ألا تتجاوز الزيادة في أسعار الكهرباء في العام المقبل "عدة عشرات" في المئة.

وقال سوبون إن الحلول التي تجهزها الحكومة للتعامل مع أسعار الكهرباء ستكون "ثورية".


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