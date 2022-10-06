فرنسا تسجل 89 ألفا و189 إصابة جديدة بكورونا و74 وفاة

سجلت فرنسا، 89 ألفا و189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و74 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس.

وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 35 مليونا و790 ألفا و213، والوفيات إلى 156 ألفا و312.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز، اليوم أيضا، إعطاء 153 مليونا و340 ألفا و653 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.