بوتين: الإنتاج الصناعي الروسي يعود إلى مستوى العام الماضي

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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء نقل عبر التلفزيون مع الحكومة بشأن الاقتصاد بأنه بعد أربعة أشهر من التراجع في الانتاج الصناعي، عادت روسيا لمستويات العام الماضي حيث تتعافى صناعة السيارات وإنتاج المعادن بشكل تدريجي.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس بأن الزراعة نمت بنسبة 6ر4% على أساس سنوي في الفترة من يناير حتى أغسطس.

ومازال طلب المستهلكين ضعيفا، حيث تراجعت مبيعات التجزئة بالقيمة الحقيقية في يوليو وأغسطس، وساء الوضع أكثر في سبتمبر.

وتراجعت مبيعات التجزئة في الأسبوع الأخير من سبتمبر بالقيمة الاسمية. وتباطأ التضخم السنوي إلى 5ر13% الأسبوع الماضي.

ومازالت الصناعات الروسية المتجهة للتصدير تحت ضغوط.