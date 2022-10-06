أردوغان يلتقي رئيس الوزراء الأرميني في براغ

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على هامش قمة "المجتمع السياسي الأوروبي" بالعاصمة التشيكية براغ.

وذكرت وكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء، أن اللقاء عقد اليوم الخميس، في قلعة براغ، بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام.

ويعد اللقاء هو الأول بين قادة البلدين منذ 13 عاما، في محاولة لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

ويسعى الجانبان للتغلب على إرث من العداء استمر لعقود بسبب القتل الجماعي للأرمن في تركيا العثمانية في عام 1915، وهو ما تعتبره الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والعديد من الدول الأخرى بأنه إبادة جماعية، الامر الذي ترفضه أنقرة.

وانطلقت اليوم بالعاصمة التشيكية أعمال قمة "المجتمع السياسي الأوروبي".

وتحتضن براغ الاجتماع الأول لـ"المجتمع السياسي الأوروبي" بمشاركة 44 دولة، بينها أعضاء الاتحاد الأوروبي، لمناقشة عدد من الموضوعات كالأمن والطاقة والمناخ والاقتصاد والحرب في أوكرانيا.

وتأتي المحادثات في الوقت الذي يتم فيه تكثيف الجهود الدولية أيضا من أجل حل الصراع بين أرمينيا ودولة أذربيجان المجاورة على إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه منذ فترة طويلة.

وشنت أذربيجان في منتصف سبتمبر الماضي أحدث هجوم لها، ما أسفر عن مقتل أكثر من مئتي شخص على كلا الجانبين.