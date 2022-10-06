منظمة التحرير الفلسطينية تحذر من مغبة استمرار انغلاق الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية

حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، من مغبة استمرار انغلاق الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية، منتقدة في الوقت ذاته مواقف الإدارة الأمريكية في دعم إسرائيل.

وأكدت اللجنة في بيان عقب اجتماع لها في مدينة رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، أنها "ستتخذ القرارات الكفيلة بتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وتصعيده، في ظل موقف أمريكي لا يزال يدعم الاحتلال ويحميه من المساءلة والمحاسبة".

وبحسب البيان بحثت اللجنة "تصعيد جرائم الاحتلال والإعدامات التي تجري بحق أبناء شعبنا، وانفلات قطعان المستوطنين بحماية جيش الاحتلال واعتداءاتهم من خلال قطع الطرق والعربدة بالشوارع".

وحذر البيان من "خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى من الاقتحامات الواسعة والقيام بما يسمى الصلوات التلمودية ونفخ البوق وغيرها، بالتزامن مع ما يجري في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل من خلال إغلاقه وإقامة الحفلات الموسيقية داخله".

وأكد أن ذلك "يتطلب مسؤولية المجتمع الدولي توفير الحماية الدولية لشعبنا أمام تصاعد هذه الجرائم، وفرض عقوبات ومقاطعة ومحاكمة الاحتلال على جرائمه، ورفض كل الدعم والإسناد والشراكة الأمريكية مع الاحتلال، التي لم تنفذ أيا من تعهداتها المتعلقة بوضعنا".

وأكد بيان اللجنة أنها "ستمضي قدما بتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي وجرائمه اليومية بحق شعبنا" في إشارة إلى قرارات إعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل بما في ذلك وقف التنسيق الأمني معها.

وفي الوضع الداخلي الفلسطيني، أكد البيان على توفير كل الدعم والإسناد لإنجاح حوار الفصائل الفلسطينية المقرر في الجزائر من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، في 11 و12 من الشهر الجاري.

ونقل البيان عن عباس تأكيده على أهمية عقد مؤتمر القمة العربية في الجزائر، ومتابعة القرارات السابقة للقمم العربية "خاصةً توفير الدعم والإسناد من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في ظل الحصار الذي يحاول الاحتلال فرضه".