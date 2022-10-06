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توقيع اتفاقية شراكة بين الجزائر وإسبانيا في مجال المحروقات

د ب أ
نشر في: الخميس 6 أكتوبر 2022 - 9:17 م | آخر تحديث: الخميس 6 أكتوبر 2022 - 9:17 م

وقّعت الشركة الجزائرية للمحروقات (سوناطراك) المملوكة للدولة ومجمع الطاقة الإسباني "ناتورجي"،  بالجزائر العاصمة اليوم الخميس ، اتفاقية تتعلق بعقود بيع وشراء الغاز الطبيعي التي تربط الشركتين عبر خط أنبوب الغاز "ميد غاز".

 

ونصّت الاتفاقية على "مراجعة أسعار عقود توريد الغاز الطويلة المدى الحالية في ظل تطورات السوق الراهنة، ضمانا لتوازن العقود المعمول بها على أساس الربح المتبادل".

 

وأكد المدير العام لمجمع سوناطراك الجزائري توفيق حكار في كلمته على هامش مراسم التوقيع أن الاتفاقية ستعزز الشراكة البعيدة الأمد والتي تمتد لغاية 2031، مع المجمع الاسباني ناتورجي، كما تهدف إلى تعزيز مكانتها في السوق الإسبانية.

 

وصدّرت سوناطراك من خلال العقود التي تربطها بناتورجي على مدى العقد الماضي، أكثر من 83 مليار متر مكعب من الغاز لعملائها في السوق الإسبانية.


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