 منتخب شباب السلة يفوز على رومانيا في  كأس العالم لكرة السلة 3x3 تحت 23 - بوابة الشروق
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منتخب شباب السلة يفوز على رومانيا في  كأس العالم لكرة السلة 3x3 تحت 23

علي البحيري
نشر في: الخميس 6 أكتوبر 2022 - 9:46 م | آخر تحديث: الخميس 6 أكتوبر 2022 - 9:46 م

حقق منتخب مصر لشباب كرة السلة الفوز على منتخب رومانيا بنتيجة 22-14 وذلك ضمن فاعليات بطولة كأس العالم لكرة السلة 3x3 تحت 23 سنة للشباب والشابات والمقامة بالعاصمة الرومانية بوخارست في الفترة من 5 حتى 9 أكتوبر الجاري.

وافتتح منتخب الشباب مشواره في البطولة اليوم بالخسارة أمام منتخب ليتوانيا 17-19 ليحقق بعدها الفوز على منتخب رومانيا صاحب الأرض و الجمهور بنتيجة 22-14.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب المصري في المباريات المقبلة كلا من اليابان والصين تاييه لحسم التأهل إلى الدور الثانب من البطولة

وتضم قائمة المنتخب المصري للشباب كل من: علي أحمد عمر وحازم أشرف سيد ويوسف رفعت ويوسف أسامة أحمد.

واسفرت القرعة عن وقوع منتخب الشباب في المجموعة B مع منتخبات رومانيا وليتوانيا واليابان والصين تايبيه.


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