تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة في 14 عاما

أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الخميس أن احتياطيات كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي تقلصت بأسرع وتيرة في نحو 14 عاما الشهر الماضي مع تفريغ السلطات للدولار لوقف الانخفاض المفرط للعملة المحلية مقابل العملة الأمريكية.



وبلغت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي 77ر416 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر، بانخفاض 66ر19 مليار دولار عن الشهر السابق، وفقا للبيانات التي قدمها البنك المركزي، ونقلتها وكالة يونهاب للأنباء.



ويمثل هذا أسرع وتيرة لانخفاض شهري منذ أكتوبر 2008 عندما انخفضت الاحتياطيات بأكبر قدر عند 42ر27 مليار دولار في خضم الأزمة المالية.



وانخفضت قيمة الوون بنحو 16% مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.