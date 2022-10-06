تعهد بنك التنمية الأسيوي، اليوم الخميس، بتقديم 5ر2 مليار دولار لدعم جهود باكستان للتعافي بعد الفيضانات المدمرة، في الوقت الذي دعا فيه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف لمزيد من المساعدة العالمية.

يشار إلى أن هذا هو أعلى مبلغ تتعهد به جهة حتى الآن لمساعدة الدولة الواقعة بجنوب أسيا على التأقلم مع أسوأ فيضانات في تاريخها أسفرت عن مقتل أكثر من ألفي شخص.

والغرض من الجزء الأكبر من المساعدة هو بناء القدرة على الصمود أمام أزمات المناخ في المستقبل، بحسب بيان صدر بعد اجتماع بين مدير مكتب بنك التنمية الأسيوي لدى باكستان يونج يي ووزير المالية الباكستاني إسحاق دار.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الخميس، إن المساعدة الدولية المعلن عنها حتى الآن "ليست كافية".

وأضاف شريف في مؤتمر صحفي في العاصمة إسلام أباد "ضخامة هذا الكارثة الناتجة عن المناخ أكبر من إمكانياتنا".