ربما لم يكن مفاجئاً ما أعلنه الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب بلاده ونجم باريس سان جيرمان، بأن المونديال المُقبل في قطر سيكون الأخير في مسيرته على مستوى البطولات الدولية الكبرى، نظراً لبلوغ نجم برشلونة السابق إلى عامله الـ 35 ما يعني أن اللعب في عمر الـ 39 ربما لن يكون رهاناً مضموناً.

وبالرغم من أن الأمر ليس مفاجأة لكثيرين لكن عشاق الكرة العالمية، ومن يحبون الكرة الجميلة بالتأكيد يعيشون صدمة وداع "ليو" ويترقبون المونديال المُقبل الذي سيحمل آخر لمسات ميسي على مستوى كأس العالم.

الأمر المؤكد هو أنك لا تُحب أن ترى كأس العالم دون أساطير الكرة العالمية مهما اختلفت الانتماءات، ولكن كيف كان المونديال الختامي لنجوم سبقوا ليونيل في وضع كلمة النهاية لمسيرة دولية مميزة؟!

بيليه والمونديال

أسطورة الكرة البرازيلية والعالمية إديسون أرانتيس دي ناسيمينتو الشهير ببيليه، كان ولا يزال أحد أهم من أنجبتهم كرة السامبا لاسيما عندما يتعلق الأمر بالإنجاز المونديالي، ولم لا وهو اللاعب الذي حقق كأس العالم 3 مرات في أعوام 1958 و1962 و1970.

على الرغم من أن بيليه أعلن أن نسخة 1966 – التي توج بلقبها منتخب البرازيل – هي الأخيرة في مسيرته إلا أنه عاد ليعدل عن قراره بعد 4 سنوات عندما تم استدعاؤه لتمثيل منتخب بلاده، إذ رفض في بادئ الأمر لكنه وافق بعد ذلك على أن يكون ضمن كتيبة السامبا.

ويشاء القدر أن يكافئ الجوهرة السمراء بأن يحصد لقب 1970 رفقة البرازيل في جيل ضم ريفيلنو وجيرزينهو وكارلوس ألبيرتو وتوستاو وجيرسون، واُعتبر هذا الجيل هو الأعظم في التاريخ.

صحيح أن بيليه لعب دولياً بعد ذلك رفقة البرازيل وكانت آخر مبارياته ضد يوجوسلافيا في يوليو 1971 لكن بقي ذلك المونديال التاريخي هو الأخير بالنسبة له.

مارادونا والوداع الحزين

أسطورة الأرجنتين الراحل حقق بدوره لقب المونديال في عام 1986، واقترب في مرة أخرى من حصد اللقب لكن مشاركته في نسخة 1982 لم تسفر عن شيء إذ هيمنت الكرة الأوروبية على الأدوار النهائية بفوز إيطاليا باللقب للبطولة التي استضافتها إسبانيا، بينما حصل منتخب ألمانيا الغربية على الوصافة وكان بولندا ثالثا ثم فرنسا الرابع.

أما في 1990 ورحلة دفاع الأرجنتين عن اللقب فقد اصطدم دييجو بالماكينات الألمانية التي حصدت لقب البطولة المقامة في إيطاليا.

لكن النهاية لم تكن سعيدة ففي 1994 بعدما أحرز مارادونا هدفاً وحيداً في شباك اليونان، تم إيقافه بعد ثبوت تعاطيه المنشطات، ليبقى احتفاله الشهير في وجه الكاميرا هو آخر ما خرج به في المونديال.

يوهان كرويف ونحس الطواحين

ربما يكون الأسطورة الهولندية شأنه كشأن كرة بلاده التي لا يُمكن القول بأنها سعيدة الحظ مع الألقاب الدولية، فهو المنتخب الذي خسر عديد النهائيات، رغم تتويجه بلقب أوروبي سابق.

كرويف الذي كان أفضل لاعب في نسخة 1974 فشل منتخب بلاده خلال تلك البطولة في أن يحصد اللقب واكتفى بالوصافة، أمام منتخب ألمانيا الغربية.. غاب أسطورة برشلونة عن نسخة 1978 المونديالية، ومرة أخرى أنهت هولندا مشاركتها في المركز الثاني، ولم يُعرف سبب عدم مشاركة كرويف في تلك البطولة قبل أن يكشف النجم الهولندي الراحل بنفسه عن السبب في 2008 حينما قال إنه وأسرته تلقوا تهديدات بالخطف، وهو ما أثر على تركيزه ولم يكن يرى أنه سيقدم المستوى المطلوب منه.

بينكباور ومسك الختام

يبقى فرانز بينكباور أحد أهم من أنجبتهم الكرة الألمانية والعالمية، وواحد من اعظم المدافعين عبر التاريخ.

بيكنباور، لعب عدة نسخة مونديالية حيث بدأ مسيرته مع البطولة في 1966، لكن الألمان سقطوا أمام إنجلترا ليحقق منتخب الأسود الثلاثة لقبه الوحيد.

عاد فرانز مع الماكينات في 1970 برحلة البحث عن اللقب، وكان له دور كبير في تلك البطولة حيث سجل في شباك إنجلترا، بالدور الثاني، ولكن مشوار الألمان انتهى عند حد نصف النهائي بالخسارة من إيطاليا ثم المركز الثالث بالفوز على اوروجواي.

1974 كان مونديال الوداع لبيكنباور الذي لعب لاحقا أمم أوروبا 76 لكن على مستوى كأس العالم كانت تلك هي محطته الأخيرة وكان هو من وضع حدا لخطورة نجم هولندا يوهان كرويف في المباراة النهائية، وأصبح هو أول قائد يحمل النسخة الجديدة من كأس العالم، بعدما تم استبدال كأس جول ريميه بواحدة أخرى جديدة.