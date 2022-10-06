 رومانيا تسجل 1059 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة - بوابة الشروق
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رومانيا تسجل 1059 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الخميس 6 أكتوبر 2022 - 9:42 ص | آخر تحديث: الخميس 6 أكتوبر 2022 - 9:42 ص

سجلت رومانيا 1059 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و273 ألفا و69، وترتفع الوفيات إلى 67 ألفا و66 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 16 مليونا و827 ألفا و486 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في رومانيا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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