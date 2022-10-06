قال برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان إنه يعتزم تزويد أكثر من 15 مليون شخص بمساعدات غذائية شهرية، حتى مارس من عام 2023.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخباريّة الأفغانية، اليوم الخميس، عن المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان، وحيد الله أماني، إن المنظمة تحتاج إلى أكثر من مليار دولار لكي تتمكن من تحقيق ذلك.

وقال: "نحتاج إلى 1.1 مليار دولار لتقديم مساعدات شهرية إلى 15 مليون شخص حتى مارس 2023، بالاضافة إلى تخزين 150 طنا متريا من المواد الغذائية بصورة مسبقة في المناطق الريفية".

وكان برنامج الأغذية العالمي حذر في وقت سابق من أن هناك أكثر من 24 مليون أفغاني يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وفي الوقت نفسه، شكا بعض سكان كابول من عدم وجود شفافية فيما يتعلق بعملية المساعدات.