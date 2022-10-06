لا تزال قنابل الحرب العالمية تطارد ألمانيا فيما يبدو، رغم مرور عشرات السنوات عن انتهاء الحرب، حيث تلقى حوالي 3300 من سكان إحدى مناطق مدينة دريسدن، بشرق ألمانيا، أوامر بإخلاء منازلهم، في الساعة التاسعة صباحا، عقب اكتشاف قنبلة لم تنفجر تعود إلى الحرب العالمية الثانية، بحسب ما ذكرته الشرطة الألمانية.

وتتجول الشرطة في أنحاء المنطقة بمكبرات الصوت لتنبيه السكان إلى خطط الإجلاء، حتى يتم نزع فتيل القنبلة، وتم إعداد أماكن إيواء طارئة، ليتوجه إليها السكان حال عدم وجود مكان آخر للبقاء به مؤقتا.

‏واكتشفت القنبلة التي تزن 250 كيلوجراما، أمس أول الأربعاء، أثناء القيام بأعمال تشييد، ومن المقرر تنفيذ عملية نزع فتيل القنبلة في وقت لاحق اليوم.