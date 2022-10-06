شركة يوتلسات تتهم إيران بالتشويش على أقمارها الصناعية

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زعمت شركة يوتلسات، اليوم الخميس، أن إيران تشوش على اثنين من أقمارها الصناعية منذ 26 سبتمبر أيلول، وأضافت أنها طلبت من السلطات المعنية في البلاد أن تتوقف عن ذلك على الفور.

وقالت شركة تشغيل الأقمار الصناعية ومقرها باريس إنها ذكرت السلطات الإيرانية بأن التشويش المتعمد "محظور بشكل صريح" بموجب لوائح تنظيم البث الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات، وفقا لوكالة رويترز.

ولم يتسن لرويترز الحصول على رد فوري من إيران.

وقالت الشركة "يؤثر التشويش على إرسال العديد من المحطات الرقمية التلفزيونية والإذاعية بالفارسية من خارج إيران، إضافة إلى قنوات أخرى".

وأضافت "يعمل خبراء يوتلسات الفنيون بلا توقف مع العملاء المتأثرين للحد من أثر التشويش على الخدمة بقدر المستطاع".